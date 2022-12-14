Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Cho Gue Sung'a talipoldu. K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyen Cho Gue Sung, bu sezon 35 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 21 kez rakip filelerisarsan Sung, bunun yanında 5'de asist yaptı.2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıkan Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro. F.Bahçe'nin bir diğer hedefi ise Güney Koreli stoper Ju-sung Kim.Fenerbahçe'nin FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu da ifade edildi.