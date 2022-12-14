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Fenerbahçe'ye çifte Koreli!

Fenerbahçe'nin Celtic ve Rennes'in de izlediği Güney Koreli forvet Cho Gue Sung'a talip olduğı belirtildi. Aynı zamanda FC Seoul forması giyen stoper Ju-Sung Kim'in menajeri ile de ilk görüşmenin gerçekleştirildiği ve olumlu geçtiği öğrenildi.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye çifte Koreli!
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14 Aralık 2022 13:15
Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.

Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Cho Gue Sung'a talip

oldu. K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyen Cho Gue Sung, bu sezon 35 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri
sarsan Sung, bunun yanında 5'de asist yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıkan Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro. F.Bahçe'nin bir diğer hedefi ise Güney Koreli stoper Ju-sung Kim.

FENERBAHÇE'YE BİR KİM DAHA

Fenerbahçe'nin FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu da ifade edildi. 

 

 

 

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