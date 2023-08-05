Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder transferinde Zenit engeli

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamıyor. Milli oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'yla da prensipte el sıkışmıştı.
Ancak Fransız ekibi ödeme konusunda problem çıkarmıştı. Fenerbahçe yönetimi bu sorunu aşmaya çalışırken şimdi de ortaya Zenit çıktı.
ZENİT'TEN CENGİZ İÇİN 10 MİLYON
Rus ekibinin Cengiz için Marsilya'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi. Zenit'in Fransızlarla büyük oranda anlaştığı da öne sürüldü. Fransız basını da bu transfer girişimini, "Cengiz Ünder, Rusya'ya gidiyor" diyerek duyurdu.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Cengiz konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Cengiz Ünder için anlaşmaya çok yakındık ama henüz olmadı. Hala bizimle. Masada farklı takımlardan teklifler var. Hangi kulüple anlaşabiliriz diye piyasayı inceledik. Kendisi şu an bizimle ama teklifler var.''
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.
Ancak Fransız ekibi ödeme konusunda problem çıkarmıştı. Fenerbahçe yönetimi bu sorunu aşmaya çalışırken şimdi de ortaya Zenit çıktı.
ZENİT'TEN CENGİZ İÇİN 10 MİLYON
Rus ekibinin Cengiz için Marsilya'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi. Zenit'in Fransızlarla büyük oranda anlaştığı da öne sürüldü. Fransız basını da bu transfer girişimini, "Cengiz Ünder, Rusya'ya gidiyor" diyerek duyurdu.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Cengiz konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Cengiz Ünder için anlaşmaya çok yakındık ama henüz olmadı. Hala bizimle. Masada farklı takımlardan teklifler var. Hangi kulüple anlaşabiliriz diye piyasayı inceledik. Kendisi şu an bizimle ama teklifler var.''
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.