Fenerbahçe'ye Carlos Vinicius'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürerken gündemdeki isim olan Carlos Vinicius'dan iyi haber gelmedi.Hollanda basınında yer alan habere göre; PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy'un Brezilyalı oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi.Habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bonservisi Benfica'da bulunan Carlos Vinicius'u kadrosunda görmek istese de PSV'nin teknik direktörü Ruud van Nistelrooy'un oyuncuya bir şans daha vermek istediği ve takımdan ayrılmasını istemediği kaydedildi.Van Nistelrooy, elindeki oyuncuları kaybetmek istemediği ve bu nedenle Benfica'dan geçtiğimiz yaz satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan Carlos Vinicius'un takımdan kalacağı ifade edildi.27 yaşındaki oyuncu, PSV ile çıktığı 35 maçta 7 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.