Fenerbahçe'ye Brezilya'dan stoper

Fenerbahçe, Rennes'e transferi an meselesi olan Kim Min Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçti.Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin, Fluminense forması giyen 25 yaşındaki stoper Nino ile ilgilendiğini duyurdu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Brezilyalı futbolcunun transferine onay verdiği ve Nino'nun menajeriyle temasa geçildiği belirtildi.Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Nino'nun, Fluminense ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.