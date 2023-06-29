Fenerbahçe'ye Bosnalı yıldız adayı

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yeni transfer hedefini Yunanistan'da buldu.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye Bosnalı yıldız adayı
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29 Haziran 2023 13:27
Gelecek sezon şampiyon olabilmek için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe hız kesmeden oyuncu aramaya devam ediyor.

Fenerbahçe yönetimi bir yandan yıldız isimleri gündemine alırken, diğer yandan gelecek vadeden oyuncuları takip ediyor.

TRANSFER ADAYI YUNANİSTAN'DAN

Fenerbahçe, Yunanistan 2. Lig ekibi PAOK Saloniki B takımından sol kanat oyuncusu Vladimir Bradonjic'i takip ediyor.

1 yıl daha sözleşmesi olan 23 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu için Fenerbahçe temaslarını hızlandırmaya başladı.

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

PAOK Saloniki B takımına 20 resmi maça çıkan Vladimir Bradonjic bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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