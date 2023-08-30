Fenerbahçe'ye Benfica'dan orta saha!

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'nin Benfica'da forma giyen Angola asıllı 24 yaşındaki orta saha Florentino Luis'i istediği ve girişimlere başladığı iddia edildi. Transferi sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun yürüttüğü ve görüşmeleri ilerlettiği öne sürüldü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Benfica'dan orta saha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2023 08:59
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 09:01
Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı...

Son olarak Morelos transferinde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, gözünü tamamen orta saha mevkisine çevirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, yıldız futbolcularla temaslarını hızlandırdı Buna göre sarı-lacivertliler, Benfica'nın Angola asıllı Portekizli yıldızı Florentino Luis'in peşine düştü.

Fenerbahçe'nin kaşla göz arasında kimsenin adını bile duymadığı 24 yaşındaki orta saha için Portekiz ekibinin kapsını çaldığı kapısını çaldığı ve işi bitirmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.



MARIO BRANCO DEVREDE

Transferi ise Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun yönettiği gelen bilgiler arasında.

Branco'nun hem Florentino Luis hem de Benfica cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlandıracağı belirtildi.

Teknik direktör Roger Schmidt'in ilk tercihi olmayan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 3 maça çıktı ve sadece 126 dakika sahada kalabildi.

Angola asıllı Portekizli futbolcu, henüz gol ve skor katkısı sağlayamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery