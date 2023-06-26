Fenerbahçe'ye bedava öneri: Perisic

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.
Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosunu katan sarı-lacivertli takımın gündemine Ivan Perisic geldi.
IVAN PERISIC ÖNERİSİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hırvat oyuncunun Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak önerildiği belirtildi.
1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Perisic'in Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 44 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu 1 gol attı ve 12 asist yaptı.
Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosunu katan sarı-lacivertli takımın gündemine Ivan Perisic geldi.
IVAN PERISIC ÖNERİSİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hırvat oyuncunun Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak önerildiği belirtildi.
1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Perisic'in Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 44 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu 1 gol attı ve 12 asist yaptı.
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