Fenerbahçe'ye bedava öneri: Perisic

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.



Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosunu katan sarı-lacivertli takımın gündemine Ivan Perisic geldi.



IVAN PERISIC ÖNERİSİ



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hırvat oyuncunun Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak önerildiği belirtildi.



1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR



Perisic'in Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 44 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu 1 gol attı ve 12 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ