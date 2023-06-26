Fenerbahçe'ye Becao müjdesi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko ile transfer piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı. Fenerbahçe Yönetimi, aynı süratle yeni yıldızları kadroya katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin üçüncü bombası Rodrigo Becao oluyor.
Brezilyalı savunma oyuncusu ile yapılan görüşmelerde her konuda el sıkışılmıştı. Kulübü Udinese, sözleşme yenilemeyen ve seneye serbest kalacak olan Becao için kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. Ancak iki taraf, sıkı pazarlıkların ardından bonuslarla birlikte 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar şimdi, 27 yaşındaki stoper için gelecek KAP bildirimini beklemeye başladı.
SEZON PERFORMANSI
Udinese formasını bu sezon 28 kez terleten Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Sarı-Lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko ile transfer piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı. Fenerbahçe Yönetimi, aynı süratle yeni yıldızları kadroya katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin üçüncü bombası Rodrigo Becao oluyor.
Brezilyalı savunma oyuncusu ile yapılan görüşmelerde her konuda el sıkışılmıştı. Kulübü Udinese, sözleşme yenilemeyen ve seneye serbest kalacak olan Becao için kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. Ancak iki taraf, sıkı pazarlıkların ardından bonuslarla birlikte 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar şimdi, 27 yaşındaki stoper için gelecek KAP bildirimini beklemeye başladı.
SEZON PERFORMANSI
Udinese formasını bu sezon 28 kez terleten Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.