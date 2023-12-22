Fenerbahçe'ye Bakic önerisi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'nin görüştüğü menajer Zarko Pelicic'in ziyaret sebebi netleşti. Sarı-Lacivertliler'in listesindeki ismin Stefan Savic değil, Minsk'ten Dusan Bakic olduğu belirlendi.

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Fenerbahçe'ye Bakic önerisi!
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22 Aralık 2023 10:47
Son günlerde Fenerbahçe ile anılan ve Atletico Madrid'de oynayan Stefan Savic'in menajeri Zarko Pelicic, Karadağ basınına transfer iddialarını yalanladı. Sarı-Lacivertliler ile Savic için pazarlık yapmadığını anlatan Pelicic'in ziyaret sebebi ortaya çıktı.

SAVIC DEĞİL BAKIC!

Buna göre; Kanarya'nın transfer listesine aldığı ismin Savic değil, Dinamo Minsk'te oynayan Karadağlı yıldız Dusan Bakic olduğu ortaya çıktı.

Pelicic'in, sağ kanat, sol kanat ve santrforda oynayan 24 yaşındaki oyuncunun durumunu Fenerbahçe ile masaya yatırdığı öğrenildi.



14 GOL, 11 ASİST

1.90'lık yıldızın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek. Bu sezon 30 çıkan Bakic 14 gol atıp 11 asist yaptı. 

 
 

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