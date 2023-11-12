Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'daki başarılı performansıyla tam 5 milyon 700 bin euro, güncel kurla 175 milyon TL'yi kasasına koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir
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12 Kasım 2023 09:26
Bu sezon Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu...

Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Bu başarılı performansın karşılığı da maddi olarak sarı-lacivertlilere dönmüş durumda...



GRUPTA 2 MAÇ KALDI

Sarı-lacivertliler, eleme maçlarındaki galibiyet primi ve Konferans Ligi'ne ayak bastı parası olarak tam tamına kasasına 5 milyon 700 bin euroyu koydu. Bu da güncel kurla 175 milyon TL'ye tekabül ediyor. Fenerbahçe, kalan iki maçı kazanırsa 1 milyon galibiyet primi, grubu lider bitirdiği takdirde ise 600 bin euro son 16 primi daha kazanacak. 

 
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