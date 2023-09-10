Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' için engel

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda, yönetim kuruluna stadyumun adınınolarak değiştirilmesi için yetki verilmesinin ardından sürpriz bir detay ortaya çıktı.Resmi karar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alması gereken Fenerbahçe, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan maddeler, sarı-lacivertli kulübeolabilir.İlgili maddeler şu şekilde;İlgili maddelere göre İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ismiyle bir stadyumun bulunması, Fenerbahçe'nin "Atatürk Stadyumu" hayalinin önüne geçebilir.