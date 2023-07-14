Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyon olup uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen, Aston Villa'nın genç yeteneğietmek istiyor.İngiliz basınında yer alan habere21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuiçin Aston Villa'ya resmiyaptı. Ancak Aston Villa cephesi teklifi hem yetersiz bulduğu hem de gelecek sezonun kadro planlamasında yer aldığı için gelenreddetti.Haberin devamında isegenç yıldızdan vazgeçmediği ikinci biryapmaya hazırlandığı iddia edildi.Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Cardiff City formasıyla 40 resmi maça çıkanbu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.