Fenerbahçe'ye Arnautovic önerisi!

Santrfor transferi planlayan Fenerbahçe'ye, son olarak Marko Arnautovic önerildi. Transfer için son kararı teknik direktör Jorge Jesus verecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Arnautovic önerisi!
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20 Ağustos 2022 17:35
Fenerbahçe'de transferde 'santrfor' hareketliliği yaşanıyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; santrfor transferi için listesinin başında Alexander Sörloth ve Maxi Gomez bulunan Fenerbahçe'ye Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnautovic de önerildi.

KARARI JESUS VERECEK

Jorge Jesus'a bu öneri iletildi, hocanın kararına göre hareket edilecek.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Bologna'da 34 maçta sahaya çıkan Avusturyalı golcü 15 kez fileleri havalandırdı.

Bologna ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. 



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