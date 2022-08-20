Fenerbahçe'ye Arnautovic önerisi!

KARARI JESUS VERECEK

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Fenerbahçe'de transferde 'santrfor' hareketliliği yaşanıyor.Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; santrfor transferi için listesinin başında Alexander Sörloth ve Maxi Gomez bulunan Fenerbahçe'ye Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnautovic de önerildi.Jorge Jesus'a bu öneri iletildi, hocanın kararına göre hareket edilecek.Geçtiğimiz sezon Bologna'da 34 maçta sahaya çıkan Avusturyalı golcü 15 kez fileleri havalandırdı.Bologna ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.