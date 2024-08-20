Fenerbahçe'ye Ansu Fati'den üzen haber

Fenerbahçe'ye transferdeki gündeminde yer alan isimlerden olan Barcelona'nın yıldız ismi Ansu Fati'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; bcfc.com
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Fenerbahçe'ye Ansu Fati'den üzen haber
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20 Ağustos 2024 11:36
Yeni sezona başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.

Kanarya kadrosuna katacağı isimlerle yeni sezonda hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına kupa coşkuları yaşatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de bu anlamda bir süredir gündemde olan futbolculardan birisi de Ansu Fati.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Barcelona'nın 21 yaşındaki yıldızını Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulanıyor.

ENDİŞELENDİREN HABER

Son olarak sarı-lacivertlilere bu transferde endişelendiren haber geldi.

TALİPLİSİ ÇOK!

SPORT.es'e göre Barcelona'nın satış listesine koyduğu Ansu Fati'yle Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiğini iddia edildi.

Oyuncunun transfer durumu Sarı-lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor.

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