Fenerbahçe'ye Amrabat'tan kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, 70. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, 70. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak.