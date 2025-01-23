Fenerbahçe'ye Amrabat'tan kötü haber!

Fenerbahçe'de sarı kart gören Sofyan Amrabat, gelecek hafta Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Amrabat'tan kötü haber!
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23 Ocak 2025 22:27
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, 70. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak.

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