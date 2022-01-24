Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi

Fenerbahçe'de 30 Ekim'deki Konyaspor maçında sakatlanan ve o zamandan beri takımından ayrı kalan Altay Bayındır, dönmeye hazır.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi
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24 Ocak 2022 08:55
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır iki sezondur büyük şanssızlıklar yaşıyor.

Altay Bayındır, geçen sezon bileğindeki kırık yüzünden 6 maç kaçırmıştı. 23 yaşındaki kaleci, 30 Ekim'deki Konya maçında da omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu. 17 maçta görev yapamayan Altay, artık dönüş hazırlığında. Başarılı kalecinin Antalya kampında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Bir diğer sakat oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın da antrenmanlara başlaması bekleniyor. Hasta oldukları için Sivas'a götürülmeyen Ferdi ve Mesut da gecikmeli de olsa kampa katılacak. 

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