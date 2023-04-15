Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber

Fenerbahçe, takım kaptanı Altay Bayındır'ın Ankaragücü ile oynanacak mücadelede sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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