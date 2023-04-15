Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle Ankaragücü maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2023 13:49
Fenerbahçe, takım kaptanı Altay Bayındır'ın Ankaragücü ile oynanacak mücadelede sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery