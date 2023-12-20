Fenerbahçe'ye, Alman stoper yolda

Ocak ayını hareketli geçirecek olan Fenerbahçe, bombaları üst üste patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertliler, kadrosunda önemli değişiklikler yaşayacak.
Rotasyonu güçlendirmek isteyen Kanarya, eksik mevkilere nokta atışı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ile koordineli şekilde hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlarla görüşmeler yapıyor.
3 TRANSFER BEKLENİYOR
Hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de orta saha, stoper ve golcü takviyesi planlanıyor. Orta saha için Krunic'e imza attırmaya hazırlanan Kanarya, yeni stoperine de kavuşuyor.
Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından harekete geçen sarı-lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Ada'ya çıkarma yapan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, stoper transferini bitirme noktasına getirdi.
ALMAN YILDIZ GELİYOR
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı isim; West Ham United'ın Alman yıldızı Thilo Kehrer. Sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde hem İngiliz ekibinin yetkilileriyle hem de oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.
Transferle ilgili yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildi. West Ham United, bu sezon forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Thilo Kehrer'le yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
KİRALIK GELECEK
Oyuncu tarafı da Fenerbahçe'den düşünmek için bir hafta süre istedi. Ancak gelen bilgilere göre; taraftarlar büyük oranda şartlarda anlaşma sağladı. Ocak ayında Fenerbahçe'nin ilk transferi Alman stoper Kehrer olacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Kehrer'i çok istediği biliniyor. Oyuncu ilk etapta kiralık olarak kadroya katılacak.
Rotasyonu güçlendirmek isteyen Kanarya, eksik mevkilere nokta atışı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ile koordineli şekilde hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlarla görüşmeler yapıyor.
3 TRANSFER BEKLENİYOR
Hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de orta saha, stoper ve golcü takviyesi planlanıyor. Orta saha için Krunic'e imza attırmaya hazırlanan Kanarya, yeni stoperine de kavuşuyor.
Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından harekete geçen sarı-lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Ada'ya çıkarma yapan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, stoper transferini bitirme noktasına getirdi.
ALMAN YILDIZ GELİYOR
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı isim; West Ham United'ın Alman yıldızı Thilo Kehrer. Sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde hem İngiliz ekibinin yetkilileriyle hem de oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.
Transferle ilgili yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildi. West Ham United, bu sezon forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Thilo Kehrer'le yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
KİRALIK GELECEK
Oyuncu tarafı da Fenerbahçe'den düşünmek için bir hafta süre istedi. Ancak gelen bilgilere göre; taraftarlar büyük oranda şartlarda anlaşma sağladı. Ocak ayında Fenerbahçe'nin ilk transferi Alman stoper Kehrer olacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Kehrer'i çok istediği biliniyor. Oyuncu ilk etapta kiralık olarak kadroya katılacak.
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