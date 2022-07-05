Fenerbahçe'ye 4 isimden müjdeli haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle kampta yer almayan Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'tan sevindirici haber geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye 4 isimden müjdeli haber
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05 Temmuz 2022 10:29
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber geldi. Sarı lacivertlilerde tedavileri devam ettiği gerekçesiyle Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz kampa getirilmezken bir diğer futbolcu Mert Hakan ise adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle İstanbul'a dönmüştü.

KİEV MAÇIYLA DÖNÜYORLAR

Yapılan detaylı kontrollerin ardından sakatlıkları ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmayan 4 oyuncunun Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz'da Polonya'da oynayacağı Dinamo Kiev mücadelesinde görev alabilecekleri öğrenildi.



NAZIM SANGARE'NiN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme bulunan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam edildiği belirtildi. 

 

 

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