Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan müjde

Fenerbahçe'de hastalıkları nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen 3 yıldızdan müjdeli haber geldi.
Sarı-Lacivertliler'de Mergim Berisha, Attila Szalai ve Miguel Crespo, hastalıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında sahaya çıkamamıştı. Ancak tedaviye hızlı yanıt veren üç futbolcu da dün takıma katıldı. Szalai, Berisha ve Crespo, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. 3 yıldız, görev verilmesi halinde Altay maçında görev yapabilecek.
Sarı-Lacivertliler'de Mergim Berisha, Attila Szalai ve Miguel Crespo, hastalıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında sahaya çıkamamıştı. Ancak tedaviye hızlı yanıt veren üç futbolcu da dün takıma katıldı. Szalai, Berisha ve Crespo, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. 3 yıldız, görev verilmesi halinde Altay maçında görev yapabilecek.