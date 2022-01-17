Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan müjde

Fenerbahçe'de hastalıkları nedeniyle Antalyaspor maçında oynayamayan 3 isimden sevindiren haber geldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan müjde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 11:05
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de hastalıkları nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen 3 yıldızdan müjdeli haber geldi.

Sarı-Lacivertliler'de Mergim Berisha, Attila Szalai ve Miguel Crespo, hastalıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında sahaya çıkamamıştı. Ancak tedaviye hızlı yanıt veren üç futbolcu da dün takıma katıldı. Szalai, Berisha ve Crespo, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. 3 yıldız, görev verilmesi halinde Altay maçında görev yapabilecek. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.