Fenerbahçe'ye 163 bin kişilik dev destek

Son 9 maçta yenilgiyi unutan, üst üste 5 maçını kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de ikincilik koltuğuna otururken ortaya konan futbol taraftarı coşturdu.
Sarı lacivertli renklere gönül verenler Kadıköy'de boş koltuk bırakmazken, son 4 maçı yaklaşık 163 bin kişi izledi. 6 Mart'taki Trabzonspor karşılaşmasına 42 bin, Konyaspor maçına 35 bin kişi geldi.
Galatasaray derbisinin rakamı 43 bin 842'ydi. Göztepe mücadelesinde ise seyirci sayısı 42 bin 123 olarak açıklandı.
Sarı lacivertli renklere gönül verenler Kadıköy'de boş koltuk bırakmazken, son 4 maçı yaklaşık 163 bin kişi izledi. 6 Mart'taki Trabzonspor karşılaşmasına 42 bin, Konyaspor maçına 35 bin kişi geldi.
Galatasaray derbisinin rakamı 43 bin 842'ydi. Göztepe mücadelesinde ise seyirci sayısı 42 bin 123 olarak açıklandı.