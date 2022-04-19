Fenerbahçe'ye 163 bin kişilik dev destek

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikincilik koltuğuna otururken ortaya konan futbol taraftarı da mutlu ediyor.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'ye 163 bin kişilik dev destek
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19 Nisan 2022 09:07
Son 9 maçta yenilgiyi unutan, üst üste 5 maçını kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de ikincilik koltuğuna otururken ortaya konan futbol taraftarı coşturdu.

Sarı lacivertli renklere gönül verenler Kadıköy'de boş koltuk bırakmazken, son 4 maçı yaklaşık 163 bin kişi izledi. 6 Mart'taki Trabzonspor karşılaşmasına 42 bin, Konyaspor maçına 35 bin kişi geldi.

Galatasaray derbisinin rakamı 43 bin 842'ydi. Göztepe mücadelesinde ise seyirci sayısı 42 bin 123 olarak açıklandı.

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