Fenerbahçe'ye 13'lük stoper

Fenerbahçe, Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım'ı kadroya katmayı düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye 13'lük stoper
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22 Aralık 2022 11:58
Altyapıya yatırım yapan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 4 futbolcu ile anlaşmıştı.

Geleceği gençlerde gören sarı-lacivertliler şimdi de Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım'ı kadroya katmayı düşünüyor.

Geriden topu oyuna sokması ve atletik özellikleri ile dikkat çeken Berke, aynı zamanda A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

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