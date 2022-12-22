Fenerbahçe'ye 13'lük stoper

Altyapıya yatırım yapan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 4 futbolcu ile anlaşmıştı.
Geleceği gençlerde gören sarı-lacivertliler şimdi de Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım'ı kadroya katmayı düşünüyor.
Geriden topu oyuna sokması ve atletik özellikleri ile dikkat çeken Berke, aynı zamanda A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.
Geleceği gençlerde gören sarı-lacivertliler şimdi de Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım'ı kadroya katmayı düşünüyor.
Geriden topu oyuna sokması ve atletik özellikleri ile dikkat çeken Berke, aynı zamanda A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.
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