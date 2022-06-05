Fenerbahçe'ye 125 bin metrekarelik devlet arazisi!

ALİ KOÇ: "EN BÜYÜK HAYALİM…"

"O RÜYA GERÇEKLEŞMEK ÜZERE"

"ŞU SÖZÜ DE VEREBİLİRİM…"

"DİĞER KULÜPLERE ÖRNEK OLACAK"

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'da, Başkan Ali Koç ve yönetimi mali yönden ibra edilirken, sarı lacivertli kulübün borcunun yaklaşık 6 milyar TL olduğu açıklandı. Genel Kurul'da yaptığı konuşmada birçok konuya değinen Başkan Ali Koç, uzun süredir hayalini kurduğunu söylediği antrenman tesisleri için dev bir müjde verdi.Fenerbahçe'nin Samandıra'daki tesislerine 600 metre mesafedeki yeni bir arazi konusunda devletle anlaşma sağlandığını söyleyen Ali Koç, 125 bin metrekarelik alanın 30 yıllığına sarı lacivertli kulübe tashih edildiğini duyurdu.Maltepe ilçesi sınırlarında yer alan araziye yapılacak tesise, ilk etapta Futbol A Takımı ve altyapı kategorileri taşınacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha sonra tüm futbol faaliyetlerinin bu tesiste yapılacağını söylerken, inşaatın Cumhuriyet'in 100. yılı olan 29 Ekim 2023'e kadar tamamlanması bekleniyor. Başkan Ali Koç, 'En büyük hayalim' dediği projeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:"A Takım tesislerimiz de çok iyi. Ama baktığınız zaman hem futbol, bütün altyapı takımlarımız hem de Dereağzı'na sıkışmış; erkek basketbol ve kadın basketbol takımları dışındaki diğer bütün operasyonlarımız çok dar, klostrofobik, biraz da eskimiş imkanlarla faaliyetlerini sürdürmektedir. En büyük hayalim, seçilmeden önce de söylemiştim; buraya örnek olabilecek bir Futbol Akademisi bırakarak, tüm futbol faaliyetlerimizi en küçük yaştan kadın futbolumuz da dahil A Takıma kadar aynı yerde faaliyet gösterecekleri bir tesis hatta sportif anlamda bir eser yaratmak istediğimi sizlere ifade etmiştim.""Başka hiçbir tesisleşmemiz olmayacak' demiştim. Arazi al, belki ileride arazi çok fayda sağlayabilir ama ne yazık ki öyle imkanlarımız olmadığı ve borçla da arazi alamayacağımıza göre bir eser bırakacağız dedik. O rüya gerçekleşmek üzere, bu rüya inşallah gerçekleştiği takdirde ilk hedef futbolu taşımak, ikinci hedef ise kademe kademe Dereağzı'nı uzun süreli garantileyip, oradaki bütün operasyonlarımızı yeniden inşa etmek, modernize etmek, oradaki yatak sayısını artırmak yani tam anlamıyla bir kampüs haline getirmek. Birinci aşamanın gerçekleşmesine çok yakınız.""Burası 30 yıl süreyle kulübümüze tahsisi gerçekleşti. Buradaki teşekkürlerimi temmuz ayındaki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda sunacağım ama devletimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm birimlerine; Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a bu rüyanın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan araziyi tahsis ettikleri için teşekkür ediyorum. Ama şu sözü de verebilirim: Onlar bundan belki de 5 sene sonra dönüp bakacaklar ve diyecekler ki 'işte, Fenerbahçe'nin bu eseri bizim sayemizde oldu, çorbada bizim de tuzumuz var'.""Çünkü bu eser aynı Stadımızda olduğu gibi Şükrü Saracoğlu Stadı nasıl ki Türkiye'ye emsal teşkil ettiyse, o zamanın kıt şartlarıyla, zor imkanlarla, enflasyonun çok yüksek, ekonominin önünü göremediği dönemde Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde bütün Fenerbahçe camiasının emeğiyle, teriyle, maddi imkanlarıyla hiç kimseden destek alınmadan yapılmış stadımız, nasıl bugün Türkiye'deki bütün statlaşmaya örnek olduysa göreceksiniz bizim akademimiz de diğer tüm kulüplere örnek olacak. Zira Türk futbolunun artık kurtuluş formüllerinden bir tanesi, ana kolonlarından biri öz kaynaktan sporcu yetiştirmektir. İnşallah bunu, bu ekonomik sıkıntılarda, bu ekonomik ortamda, bu futbol ikliminde biz gerçekleştirebilir ve sizlerin, hepinizin gurur duyabileceği bir eseri camiamıza kazandırabiliriz."