Fenerbahçe'ye 10 numara Viking!

Fenerbahçe, kariyerini RB Salzburg'da sürdüren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard için nabız yokluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye 10 numara Viking!
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30 Mart 2022 12:29
Fenerbahçe, yaz dönemi transferinde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple yeteneğin peşinde koşuyor. Kanarya'nın gündemine giren son isim Maurits Kjaergaard oldu.

Kariyerini RB Salzburg'da sürdüren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yokluyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan genç 10 numara için kısa süre içinde resmi görüşmeler başlayacak. 1.92 boyundaki futbolcu tarzıyla Talisca'yı andırıyor.

BİR DİĞER HEDEF ENIS BARDHI!

Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye düşünüyor. Hedefdeki isimlerden biri de Enis Bardhi. 26 yaşındaki futbolcu kariyerini İspanyol kulüplerinden Levante'de sürdürüyor.

Makedon futbolcunun kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak Levante'nin 2 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Bonservis bedeli 7 milyon euro.

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