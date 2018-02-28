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Fenerbahçe, yarı final için avantajı aldı

Feberbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Sopron Basket'i 60-55 mağlup etti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, yarı final için avantajı aldı
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28 Şubat 2018 22:47
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Macar ekibi Sopron Basket'i 60-55 mağlup etti.

Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-13 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 34-28 üstün gitti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve final periyoduna 51-46 önde giren Fenerbahçe, parkeden 60-55 galip ayrıldı.

Serinin ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

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