Fenerbahçe, yarı final için avantajı aldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Macar ekibi Sopron Basket'i 60-55 mağlup etti.
Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-13 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 34-28 üstün gitti.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve final periyoduna 51-46 önde giren Fenerbahçe, parkeden 60-55 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
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Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-13 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 34-28 üstün gitti.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve final periyoduna 51-46 önde giren Fenerbahçe, parkeden 60-55 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın