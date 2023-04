Fenerbahçe yarı final biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazanarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.



Maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye Kayserispor 18'de Kolovetsios'la yanıt verdi. İkinci yarı bitmeden Emre Mor 42'de bir kez daha sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 58'de Serdar Dursun'la farkı ikiye çıkardı. Maçın son dakikalarında sahneye çıkan Arda Güler, attığı golle maçın skorunu belirledi.



Fenerbahçe yarı finalde çift maç eleminasyon sistemiyle oynanacak eşleşmede Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.



DERBİ 11'İNDEN 6 DEĞİŞİKLİK



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti.



Derbi maçta ilk 11'de yer almayan Alioski, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, Zajc, Emre Mor ve Rossi, bu maçta ilk 11'de şans buldu. Derbide sahaya ilk 11'de çıkan Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler ise yedek kulübesinde yer aldı. Derbi maçta ileri uçta görev alan Joao Pedro'nun da grip olduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.



Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, bu maçta iste dörtlü savunmayı tercih etti. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Samet Akyıldız, Szalai ve Alioski'yi tercih etti. Orta saha için İsmail Yüksek ve Zajc tercihinde bulunan Portekizli teknik adam, kanatları ise Emre Mor ile Rossi'ye emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Valencia ve Serdar Dursun ikilisinden oluşturdu.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Miguel Crespo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare yedek soyundu.



JESUS GERİ DÖNDÜ



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus, bir maçlık cezasının sona ermesi nedeniyle Kayserispor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.



Sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncusu Ezgjan Alioski ile Emre Mor, sarı-lacivertli formayla son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer almıştı. İki futbolcu 81 gün sonra ilk 11'de oynadı.



Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Dursun ise 224 gün sonra kadroda kendine yer buldu.



Uzun bir sakatlık dönemi yaşadıktan sonra iyileşen Nazım Sangare ise yedekler arasında yer aldı.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, kupa maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, bu müsabakada forma giyemedi. Grip olduğu belirtilen Joao Pedro da kadroya alınmadı.



FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI



Ev sahibi Fenerbahçe, Kayserispor karşısında maça etkili başlayan taraf oldu. Özellikle Valencia'ya indirilen toplarla Fenerbahçe gol ararken sarı lacivertliler 8. dakikada mutlu sona ulaştı.



Sol kanattan Alioski'nin yaptığı ortayı Valencia indirdi, Emre Mor'un vuruşuyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.



KAYSERİSPOR MAÇI BIRAKMADI



Fenerbahçe attığı golün ardından ikinci golü bulmak için baskısını artırdı. 14. dakikada kullanılan kornerde kafalardan seken top Rossi'nin önünde kaldı ancak top Uruguaylı oyuncunun vuruşunda üstten dışarı çıktı.



18. dakikaya gelindiğinde ise Kayserispor, kazandığı korneri gole çevirerek maçta erken pes etmeye niyeti olmadığını gösterdi. Paslaşılarak kullanılan kornerde içeri yapılan ortaya kafayı vuran Dimitrios Kolovetsios maça beraberlik getirdi.



EMRE MOR YİNE ÖNE GEÇİRDİ



Fenerbahçe skora denge geldikten sonra Kayserispor yarı sahasındaki etkinliğini azaltmadı. Kanat organizasyonlarıyla Kayserispor kalesini bunaltan Fenerbahçe 42. dakikada bir kez daha Emre Mor'la



Serdar Dursun ile yaptığı verkaç sonrası ceza alanına giren Emre, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



SERDAR DURSUN HATAYI AFFETMEDİ



Sarı lacivertli takım ikinci uaryıya Zajc - Crespo değişikliğiyle başladı. İlk yarıda alınan skorun da avantajıyla Fenerbahçe oyunun hakimiyetini rakibine bırakmadı. Kayserispor kalecisi Cenk'in büyük hatasıyla Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.



60. dakikada Cenk Gönen, topu ayağında fazla tuttu ve Serdar Dursun yaptığı presle topu kaparak boş kaleye topu gönderdi ve sarı lacivertli takım skoru 3-1'e taşıdı.



TRİBÜNLERDE ISLIKLAR



Fenerbahçe skor avantajını ele geçirdikten sonra oyunu rölantiye aldı. Zaman zaman Kayserispor kalesine giden Fenerbahçe'de taraftarlar özellikle ikinci yarıda oyuna giren isimlere tepki gösterdi.



Sarı lacivertlilerde Willian Arao'nun her top ayağına geldiğinde ıslıklayan Fenerbahçeli taraftarlar, İrfan Can Kahveci'yi de zaman zaman ıslıkladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un da tribünlerden gelen tepkiler sonrası gösterdiği reaksiyon dikkat çekti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı ve yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu.



SON SÖZÜ ARDA GÜLER SÖYLEDİ



Maçta son dakikaya girilirken ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler, attığı golle farkı üçe çıkardı.



90. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla ceza alanın giren Arda, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla farkı 3'e yükseltti ve maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Alioski'nin penaltı noktasına ortasında Valencia, topu Emre Mor'un önüne indirdi. Emre'nin gelişine şutunda. top ağlara gitti: 1-0.



14. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahasında karambole dönüştü. Son olarak meşin yuvarlağı altıpas çaprazında önünde bulan Rossi'nin ters ayağıyla şutunda, top üstten auta çıktı.



18. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe atışında Kemen'in ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.



36. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'dan aldığı topla ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleyi gören Serdar Dursun'un yerden şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.



42. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında aldığı topla aniden hızlanan Emre, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasına girdi. Emre'nin sağ ayağıyla gelişine şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



İkinci yarı birazdan...









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ