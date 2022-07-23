Fenerbahçe, Yanis Hamache için nabız yokluyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Boavistalı Yanis Hamache için girişimlerini sürdürüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Yanis Hamache için nabız yokluyor
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23 Temmuz 2022 12:14
Fenerbahçe, sol bek için Cezayirli Yanis Hamache'in durumunu sordu. Portekiz'in Boavista Kulübü ise onu satmaya oldukça sıcak bakıyor. Pazarlıklar başladı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Boavista forması giyen Cezayirli sol bek Hamache'nin durumunu sordu.

2 MİLYON EURO

23 yaşındaki futbolcunun mukavelesi bu sezon sonrasında biteceği için Boavista onu satmaya sıcak bakıyor. Tahmini piyasa değeri 2 milyon euro olan futbolcunun transferinde sorun çıkması beklenmiyor. Alternatiflerde problem çıkması halinde ibre tamamen Hamache'ye dönecek ve iş bitirilecek.

Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 26 karşılaşmaya çıkan 1.77 boyundaki oyuncu, sezonu 4 gol, 4 asistle tamamladı. Genç futbolcunun peşinde başka kulüpler de olduğu öğrenildi.



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