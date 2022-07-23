Fenerbahçe, Yanis Hamache için nabız yokluyor

, sol bek için Cezayirlidurumunu sordu. Portekiz'inKulübü ise onu satmaya oldukça sıcak bakıyor. Pazarlıklar başladı.Portekiz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Boavista forması giyen Cezayirli sol bek Hamache'nin durumunu sordu.i futbolcunun mukavelesi bu sezon sonrasında biteceği için Boavista onu satmaya sıcak bakıyor. Tahmini piyasa değeriolan futbolcunun transferinde sorun çıkması beklenmiyor. Alternatiflerde problem çıkması halinde ibre tamamen Hamache'ye dönecek ve iş bitirilecek.Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 26 karşılaşmaya çıkan 1.77 boyundaki oyuncu, sezonu 4 gol, 4 asistle tamamladı. Genç futbolcunun peşinde başka kulüpler de olduğu öğrenildi.