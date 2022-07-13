Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı İstanbul'a gelecektir"

İŞTE TRANSFERİN MALİYETİ

KARİYERİNDE İLK KEZ BREZİLYA DIŞINA ÇIKIYOR

✅Lincoln Henrique

✅Bruma

✅Emre Mor

⌛Tiago Çukur

⌛Joshua King

⌛️Willian Arao



Transfer döneminde Fenerbahçe 🟡🔵 pic.twitter.com/zkN81ERnGI



— Sporx (@sporx) July 12, 2022

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündeminde yer alan Willian Arao için anlaşma sağlandı.30 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Flamengo da anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.Willian Arao'nun Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.29 yaşındaki Brezilyalı orta saha için 2 milyon Euro bonservis ödenecek. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, futbolcuya da senelik 1.2 milyon Euro ödeyecek.Daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Arao, kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıkacak. Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giydi.