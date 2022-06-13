Fenerbahçe, William Carvalho için masada

Real Betis, 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncuya karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sarı-lacivertliler ise 4 milyon Euro önerdi. Taraflar arasındaki görüşmeler kıran kırana geçiyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, William Carvalho için masada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2022 08:38
Yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Real Betis formasını giyen William Carvalho'yu gündemine aldı.

Taraflar arasındaki pazarlıklar başlarken, İspanyol kulübü başarılı orta saha oyuncusuna karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcu için talep edilen bu rakamı yüksek bulan sarılacivertliler, 4 milyon Euro önerdi.

Aradaki fark nedeniyle ilk görüşmeler olumsuz bir şekilde sonuçlandı.

BU HAFTA YENİDEN GÖRÜŞME

Ancak Carvalho'dan vazgeçmeyen Fenerbahçeli yetkililerin, Betis'li yöneticilerle bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ