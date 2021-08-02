Fenerbahçe voleybolda Kaan Gürbüz'ü transfer etti

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç pasör çaprazı Kaan Gürbüz'ü kadrosuna dahil etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Efeler Ligi ekibi Altekma'da forma giyen 20 yaşındaki voleybolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Genç milli takımlarda birçok başarı elde eden Kaan Gürbüz, A Milli Takım'la 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu yaşadı.



