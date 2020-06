Fenerbahçe, voleybolda da bütçe küçültüyor!

Fenerbahçe Kulübünün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, önümüzdeki sezon bütçe küçültme planları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.



Sarı-lacivertlilerin hem erkek hem de kadın voleybol şubelerinde sezona çok güçlü bir kadro yapılanması ve şampiyonluk hedefiyle başladığını belirten Bayazıt, AA muhabirine açıklamada bulundu.



İnsan sağlığının kendileri için tüm başarılardan değerli olduğunu ifade eden Bayazıt, "Mutlak başarıya odaklanmış takımlarımız her ne kadar sezonu bitirememekten ötürü hayal kırıklığı yaşamış olsalar da insan sağlığını öncelikleyerek alınan ligleri bitirme kararını anlayışla ve saygıyla karşıladık, destekledik." ifadelerini kullandı.



"Maliyeti gerçekçi bir kadro oluşturacağız"



Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için hem kadın hem de erkek voleybolda maliyetine oranla katkısı yüksek oyuncularla yola devam edeceğini belirtti.



Kulübün geçmişten gelen mevcut borçları, Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği süreç ve voleybolun dinamikleri doğrultusunda böyle bir adım attıklarını dile getiren Bayazıt, şunları aktardı:



"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak önümüzdeki sezon için hem kadın voleybol hem de erkek voleybolda odak noktamız; maliyet katkı endeksi yüksek oyuncularla, potansiyeli yüksek ve maliyeti gerçekçi seviyede bir kadro oluşturmaktır. Bu çalışmalarımızı sayın başkanımızın son yüksek divan kurulumuzda belirttiği gibi kulübümüzün geçmişten gelen mevcut borç yükü, şu anda dünyanın, ülkemizin ve kulüplerimizin içerisinden geçmekte olduğu kritik süreç ve voleybol branşının dinamikleri doğrultusunda yapıyoruz."



"Büyük kulüplerin varlığı, voleybolun popülaritesini artırıyor"



Simla Türker Bayazıt, kamuoyunda 3 büyükler olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin voleybola olan ilgiyi artırdığını savundu.



Sporun birçok branşına yatırım yapan kulüplerin, müessese takımları ve kamu kurumlarının takımlarıyla bütçe açısından yarışmasının imkansız hale geldiğine değinen Bayazıt, "Ülkemizde voleybol branşında spor kulüpleriyle birlikte müessese takımları ve kamu kurumlarının takımları diğer branşlarda olmayan kadar fazla durumda. Bu kurumların takımları, çok ciddi ve yüksek bütçeler ile kadrolar kurabilmekte, yatırımlar yapabilmekte. Bizim gibi karşılıksız sporun pek çok branşına yatırım yapan, bu dönemde ise borçlarını yapılandırma konusunda çalışmaları olan kulüplerin, mevcut durumda ve işleyişte, çok ciddi şekilde kar eden ve her sene ciddi miktarlarda kar payı dağıtan bu kurumlar gibi yatırım yapabilmesi ve onlarla aynı şartlar altında yarışması ne yazık ki artık mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.



Söz konusu durumla alakalı bir kural ya da kısıtlamaya gidilmesi gerektiğinin altını çizen Bayazıt, şunları kaydetti:



"Şu an içinde bulunduğumuz haksız rekabet olarak da adlandırılabilecek durum sürdüğü takdirde, ülkemizde voleybol müessese ve kamu kurumlarının takımlarının kendi aralarında yarışacağı bir lig düzenine evrilecek gibi duruyor. Büyük kulüplerimizin voleyboldaki varlığı, ülke sporunun yükselmesine fayda sağladığı gibi taraftar gücü ile bu branşa oluşturduğu katma değer, branşın popülasyonunun ve popülaritesinin yükselmesini destekliyor. Büyük kulüpler bu alanda olmazsa ülkemizde tarihinde voleybol gibi uluslararası başarılarla dolu olan bir spor dalına ilginin azalacağı da çok net bir gerçek. Endişemiz odur ki uzun vadede Türk voleybolu bu bağlamda büyük yara alacaktır."



"Dönüşümü, özümüze dönerek gerçekleştireceğiz"



Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe'nin mevcut süreci altyapıya yönelerek geçireceğini ifade etti.



Voleybolun dinamikleri çerçevesinde bir plan oluşturduklarını anlatan Bayazıt, "Dönüşümü, özümüze dönerek gerçekleştireceğiz. Belirlediğimiz bütçe küçültme planlamamız doğrultusunda hareket edeceğiz önümüzdeki yıl sözleşmeleri devam eden oyuncularımızla birlikte potansiyeli yüksek maliyetleri düşük transferler yapacak, aynı zamanda da altyapılarımızdan başarılı sporcularımıza artık daha fazla fırsat vereceğiz. Bu sezon itibariyle altyapıdan sporcu çıkarma çalışmalarımız daha da hızlanacak." şeklinde görüş belirtti.



Sarı-lacivertli taraftarlara, ayırabilecekleri bütçe kapsamında en akılcı, rasyonel ve fayda endeksi yüksek adımlar atacakları sözünü veren Bayazıt, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:



"Forma ve kulüp aidiyeti yüksek sporcularımızla, hırslı, hedefe odaklanmış bir takım olgusu oluşturacağız. Önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde şu anda attığımız adımların sonuçlarını açıklamış olacağız. Takımımızla yaptığımız görüşmelerde, Fenerbahçe aidiyetiyle her tür fedakârlığa hazırız diyen gerek teknik ekiplerimize gerekse sporcularımıza tüm Fenerbahçe ailesi adına bir parantez açmak ve teşekkür etmek istiyorum."