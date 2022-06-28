Fenerbahçe Voleybol'dan smaçör transferi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Sırp Smaçör Pavle Peric'i renklerine bağladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Voleybol'dan smaçör transferi
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28 Haziran 2022 16:53
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Pavle Peric'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, bu doğrultuda kadrosunu Sırp smaçör Pavle Peric ile güçlendirdi." denildi.

23 yaşındaki smaçör, geçen sezon Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.

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