Fenerbahçe Voleybol'dan smaçör transferi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Pavle Peric'i transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, bu doğrultuda kadrosunu Sırp smaçör Pavle Peric ile güçlendirdi." denildi.
23 yaşındaki smaçör, geçen sezon Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, bu doğrultuda kadrosunu Sırp smaçör Pavle Peric ile güçlendirdi." denildi.
23 yaşındaki smaçör, geçen sezon Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.
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