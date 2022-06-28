Fenerbahçe Voleybol'da yaprak dökümü

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda tam 5 oyuncu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Voleybol'da yaprak dökümü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2022 16:02
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ