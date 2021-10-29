Fenerbahçe Vitor Pereira geri adım atmıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3'lü savunma sisteminden ödün vermeyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Vitor Pereira geri adım atmıyor
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29 Ekim 2021 09:30
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yola çıktığı sistemle devam etme kararı aldı. Sezon başında 3-4-3 sistemi üzerine takımını oluşturan ve şu ana kadar bundan geri adım atmayan Portekizli çalıştırıcı, kötü sonuçlara rağmen kurguyu bozmayacak.

SİSTEM TARTIŞMALARI ALEVLENDİ
Sarı-lacivertli ekibin yeni sistemi nedeniyle sezon başında çok sayıda oyuncu takımdan ayrılmış, yerlerine 3-4-3'e uygun isimler transfer edilmişti. Bir ara liderliğe de yükselen takım son üç resmi maçtan sadece tek beraberlik çıkarabildi. Bu nedenle sistem tartışmaları alevlendi.

MEVCUT SİSTEMLE DEVAM EDİLECEK
Mesut Özil'in gerçek anlamda kalitesini gösterememesinin etkenlerinden birinin de bu olduğu ifade edildi. Ancak Vitor Pereira son üç maçta galibiyet gelmese de sisteminin genel olarak başarılı işlediğini düşünüyor. Özellikle son kaybedilen Alanya maçında çok baskın oynayan sarı-lacivertlilerin oyun performansı teknik heyeti memnun etti. Bu nedenle sonuçlara değil oyuna odaklanan deneyimli teknik adamın mevcut sistemle yola devam edeceği öğrenildi.


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