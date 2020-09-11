Fenerbahçe, Visca için yine pusuda

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten elde edilen gelir, Boşnak yıldız Edin Visca'nın transferi konusunda Emre Belözoğlu'nun elini güçlendirdi. Başakşehir'e yapılacak teklifin içinde artık takasın yanı sıra para da olacak.

Haber; Fanatik
Fenerbahçe, Visca için yine pusuda
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11 Eylül 2020 09:50
Fenerbahçe'de Edin Visca girişimleri yeniden başlıyor. Bu transferde tüm ipler Emre Belözoğlu'nun elinde. Emre, Başakşehir'den eski takım arkadaşına Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.

Emre Belözoğlu, Vedat Muriç'in Lazio'ya satışından elde edilen gelir sonrası, "Dostum, ağabeyim" dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emre Belözoğlu, daha önce Boşnak yıldız için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.

Emre Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ'a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak.



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