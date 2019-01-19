Fenerbahçe, Victor Moses'da mutlu sona yakın!

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde ikinci takviyesini yapmaya hazırlanıyor.
Daha önce Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses transferini bitiriyor.
1.5 YILLIĞINA KİRALIK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiraladı. Haberde; Moses transferinin Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
Bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.
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Daha önce Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses transferini bitiriyor.
1.5 YILLIĞINA KİRALIK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiraladı. Haberde; Moses transferinin Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
Bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın