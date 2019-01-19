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Fenerbahçe, Victor Moses'da mutlu sona yakın!

Fenerbahçe'nin, Chelsea'nin 28 yaşındaki oyuncusu Victor Moses transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, Victor Moses'da mutlu sona yakın!
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19 Ocak 2019 00:51
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde ikinci takviyesini yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses transferini bitiriyor.

1.5 YILLIĞINA KİRALIK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiraladı. Haberde; Moses transferinin Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

Bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.



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