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Fenerbahçe, Vesely ile nikah tazeledi: "Kemerlerinizi bağlayın!"

Fenerbahçe, Jan Vesely ile 3 yıllık yeni kontrat imzaladığını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, Vesely ile nikah tazeledi: 'Kemerlerinizi bağlayın!'
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18 Şubat 2019 12:37
Fenerbahçe Beko, Çek yıldızı Jan Vesely ile kontrat yenilediğini açıkladı.

Fenerbahçe'den ilk yapılan sosyal medya açıklamasında, "Kaptan pilotunuz konuşuyor! Kemerlerinizi bağlayın! Uçuşumuz, Vesely Havayolları ile 2022'ye kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."

5 sezondur Fenerbahçe formasını terleten Jan Vesely, bu süre içerisinde THY EuroLeague'de 4 Final Four başarısı yaşarken, 2017'de şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Bu sezon EuroLeague MVP ödülünün en büyük adayı durumunda olan Çek yıldız, 14.4 sayı, 5.6 ribunt ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.



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