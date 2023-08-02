Fenerbahçe vedayı açıkladı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu.
Sarı-lacivertli takım, Uruguaylı futbolcu için ABD ekibi Columbus Crew SC ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, bu transfer için 5.6 milyon dolar bonservis, 1 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel Futbolcumuz Diego Martin Rossi Marachlian'ın, A.B.D. kulübü Columbus Crew SC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir.
Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Sarı-lacivertli takım, Uruguaylı futbolcu için ABD ekibi Columbus Crew SC ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, bu transfer için 5.6 milyon dolar bonservis, 1 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel Futbolcumuz Diego Martin Rossi Marachlian'ın, A.B.D. kulübü Columbus Crew SC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir.
Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."