Fenerbahçe, Vedat Muriqi'ye bel bağladı

Bu sezon Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'e gün geçmiyor ki yeni bir talip daha çıkmasın.



Sarı lacivertliler ile adını iyice Avrupa piyasasına duyuran Muriqi için belirlenen bonservis ücreti ise 20 milyon euro… Peşinde olan kulüpler de Tottenham, Napoli, Lazio ve West Bromvich Albion… Bu 4 kulüpten en istekli olanı ise Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich…



ELJİF 16 MİLYON EURO'YA GİTTİ



Bonservisli transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe, Kosovalı golcüyü satıp gelir oluşturma hedefinde. Geçen sezon da kaynak oluşabilmesi için Eljif Elmas, 16 milyon Euro bonservisle İtalyan ekibi Napoli'ye gönderilmişti.



