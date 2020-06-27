Süper Lig'in 29. hafra karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Sporx Canlı Anlatım Servisi ile takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe bu karşılaşmaya 43 puanla girerken Yeni Malatyaspor ise 28 puanda.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Ekici, Vedat
YENİ MALATYASPOR'UN 11'İ
Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın,Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut
6. karşılaşma
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi.
Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.
3 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Sporx Canlı Anlatım Servisi ile takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe bu karşılaşmaya 43 puanla girerken Yeni Malatyaspor ise 28 puanda.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Ekici, Vedat
YENİ MALATYASPOR'UN 11'İ
Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın,Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut
6. karşılaşma
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi.
Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.
3 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.