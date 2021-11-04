Fenerbahçe ve VakıfBank'ın rakipleri belli oldu

TARİH SAAT GRUP MAÇ 15 Aralık Çarşamba 15.00 B Minas Tenis Clube – Altay 15 Aralık Çarşamba 18.30 A A.Carraro Imoco Conegliano – Fenerbahçe Opet 16 Aralık Perşembe 15.00 B VakıfBank – Altay 16 Aralık Perşembe 18.30 A Dentil Praia Clube – Fenerbahçe Opet 17 Aralık Cuma 15.00 B A.Carraro Imoco Conegliano – Dentil Praia Clube 17 Aralık Cuma 18.30 A Minas Tenis Clube – VakıfBank 18 Aralık Cumartesi 15.00 Yarı Final A1 – B2 18 Aralık Cumartesi 18.30 Yarı Final B1 – A2 19 Aralık Pazar 15.00 Üçüncülük A1-B2 Maçının Kaybedeni/ B1-A2 Maçının Kaybedeni 19 Aralık Pazar 18.30 Final A1-B2 Maçının Kazananı / B1-A2 Maçının Kazananı

2021 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın grup aşamasındaki rakipleri ve maç programı belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın ev sahipliğinde 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda Fenerbahçe Opet, A Grubu'nda İtalya'dan A.Carraro Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile eşleşti.VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan ekibi Altay ile Brezilya takımı Minas Tenis Clube ile karşılaşacak.Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşme olacak.FIVB tarafından 1991'den bu yana organize edilen şampiyonaya ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.