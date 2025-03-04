Fenerbahçe ve Vakıfbank, Avrupa'da kozlarını paylaşacak

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 5 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe ve Vakıfbank, Avrupa'da kozlarını paylaşacak
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04 Mart 2025 10:50
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında 5 Mart Çarşamba günü iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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