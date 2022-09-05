Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya

Fenerbahçe ve Trabzonspor, transfer süresinin bitmesine kısa bir süre kala William Troost-Ekong için karşı karşıya geldi.



İngiliz basınında yer alan haberde, Türkiye'de transfer sürecinin devam ettiği vurgulanırken, stoper takviyesi yapmak isteyen iki takımın da Nijeryalı futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı.



Watford forması giyen 29 yaşındaki futbolcu ile transfer döneminde Bologna ve Cremonese'nin de ilgilendiği ancak İtalyan ekiplerinin 1 Eylül'deki transfer son gününden önce transferi tamamlayamadıkları ifade edildi.



BURSASPOR FORMASI GİYDİ



William Troost-Ekong, kariyerinde Bursaspor forması da giydi. 2017 yazında Gent'ten yeşil-beyazlılara transfer olan Nijeryalı futbolcu, ertesi yıl Udinese'nin yolunu tuttu.





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