Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
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07 Şubat 2022 22:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.

Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

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