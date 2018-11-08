Fenerbahçe ve Soldado'dan cezalara tepki!

derbisi hakkında verilen PFDK kararlarına sarı-lacivertli taraftan ilk tepkiler geldi.Roberto Soldado resmi hesabından, "6. Ne zaman? Nerede? Neden" şeklinde PFDK cezalarına tepki gösterdi.Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da Soldado'nun tweetini alıntılayarak "Ne zaman? Nerede? Neden" paylaşımını yaptı.