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Fenerbahçe ve Soldado'dan cezalara tepki!

Fenerbahçe ve Roberto Soldado, resmi sosyal medya hesaplarından PFDK kararlarına tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe ve Soldado'dan cezalara tepki!
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08 Kasım 2018 23:28
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında verilen PFDK kararlarına sarı-lacivertli taraftan ilk tepkiler geldi.

Roberto Soldado resmi hesabından, "6. Ne zaman? Nerede? Neden" şeklinde PFDK cezalarına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da Soldado'nun tweetini alıntılayarak "Ne zaman? Nerede? Neden" paylaşımını yaptı.





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