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FB haberleri: Fenerbahçe ve Skrtel, PFDK'ya sevk edildi
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Fenerbahçe ve Skrtel, PFDK'ya sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Martin Skrtel ise "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe ve Skrtel, PFDK'ya sevk edildi
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25 Ocak 2019 16:50
Fenerbahçe Kulübü "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, futbolcusu Martin Skrtel ise "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi,
TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- HATAYSPOR Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu MARTIN SKRTEL'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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