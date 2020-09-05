Fenerbahçe ve Sivasspor buluşması: Final!

Fenerbahçe, bugün The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe ve Sivasspor buluşması: Final!
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05 Eylül 2020 09:46
The Land Of Legends Cup finalinde bugün Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı D-Smart yayınlayacak.

Sarı - lacivertliler kupayı kazanıp, lig öncesi moral bulmak istiyor. Oyuncuların antrenmanlardaki ciddiyeti ve hırsı uzun lig maratonu öncesi Teknik Direktör Erol Bulut'u memnun ediyor.

Bulut'un antrenman metotlarındaki yenilikler ve saha içi organizasyon çalışmaları da oyuncu grubunun verimliliğini artırmada önemli faktörler arasında yer alıyor.



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