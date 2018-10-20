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Fenerbahçe ve Real Madrid, basketbolda kıyasıya yarışıyor

Ligde 3. hafta maçlarının ardından Real Madrid, Fenerbahçe ve CSKA Moskova, yoluna kayıpsız devam etti. Fenerbahçe, deplasmanda Zalgiris'i 82-75 yenerek haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Real Madrid, basketbolda kıyasıya yarışıyor
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20 Ekim 2018 12:59
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından Real Madrid, Fenerbahçe ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu hafta içi takımlar ikişer maç oynadı.

Fenerbahçe, üçüncü maçında konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris takımını ikinci yarıdaki performansıyla 82-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, aynı ülkeden Baskonia'yı 97-79 yendi. Tüm maçlarını kazanan eflatun-beyazlılar, attığı sayının fazla olmasıyla haftayı lider kapatırken, Fenerbahçe averajla ikinci sırada bulunuyor.

Rusya ekibi CSKA Moskova ise sahasında Darüşşafaka Tekfen'e 79-75 üstünlük kurarak galibiyet serisini sürdürdü ve averajla üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonda ikinci yenilgisini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise haftayı averajla 11. sırada tamamladı.

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Anadolu Efes, Rusya'da kritik bir galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, Khimki'yi kaptan Doğuş Balbay'ın bitime 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketiyle 85-84 yendi ve ligdeki ikinci galibiyetini alarak averajla 6. basamağa yerleşti.

Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 79-75

Buducnost VOLI (Karadağ) - Maccabi FOX (İsrail): 68-78

Panathinaikos OPAP (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 102-87

Barcelona Lassa (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 83-73

Khimki (Rusya) - Anadolu Efes: 84-85

Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe: 75-82

Olympiakos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 75-99

Real Madrid (İspanya) - Baskonia (İspanya): 97-79

Puan durumu

 Takım  O  G  M   AS  YS  Av.  P
 1. Real Madrid   3  3  0  297  257   40  6 
 2. Fenerbahçe  3   3  0  272  232  40   6 
 3. CSKA Moskova  3   3  0  263  236  27  6
 4. AX Armani Exchange Olimpia Milan  3   2  1  266  237  29  5
 5. Panathinaikos OPAP  3   2  1  270  251  19  5
 6. Anadolu Efes  3   2   1  254  248   6  5
 7. Olympiakos  3   2  1  247  245   2  5
 8. Maccabi FOX  3   1  2  248  246   2  4
 9. Zalgiris  3   1  2  247  248  -1  4
 10. Barcelona Lassa  3  1  2  244  255  -11  4
 11. Darüşşafaka Tekfen  3   1  2  239  251  -12  4
 12. Baskonia  3   1  2  246  261   -15   4 
 13. Bayern Münih  3   1  2  224  252  -28  4
 14. Herbalife Gran Canaria   3   1  2  246  285  -39   4
 15. Buducnost VOLI  3   0   3  202  231  -29  3
 16. Khimki  3   0  3  235  265  -30  3
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