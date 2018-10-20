Sonuçlar

Puan durumu

Takım O G M AS YS Av. P 1. Real Madrid 3 3 0 297 257 40 6 2. Fenerbahçe 3 3 0 272 232 40 6 3. CSKA Moskova 3 3 0 263 236 27 6 4. AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 2 1 266 237 29 5 5. Panathinaikos OPAP 3 2 1 270 251 19 5 6. Anadolu Efes 3 2 1 254 248 6 5 7. Olympiakos 3 2 1 247 245 2 5 8. Maccabi FOX 3 1 2 248 246 2 4 9. Zalgiris 3 1 2 247 248 -1 4 10. Barcelona Lassa 3 1 2 244 255 -11 4 11. Darüşşafaka Tekfen 3 1 2 239 251 -12 4 12. Baskonia 3 1 2 246 261 -15 4 13. Bayern Münih 3 1 2 224 252 -28 4 14. Herbalife Gran Canaria 3 1 2 246 285 -39 4 15. Buducnost VOLI 3 0 3 202 231 -29 3 16. Khimki 3 0 3 235 265 -30 3





Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından Real Madrid, Fenerbahçe ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu hafta içi takımlar ikişer maç oynadı.Fenerbahçe, üçüncü maçında konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris takımını ikinci yarıdaki performansıyla 82-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, aynı ülkeden Baskonia'yı 97-79 yendi. Tüm maçlarını kazanan eflatun-beyazlılar, attığı sayının fazla olmasıyla haftayı lider kapatırken, Fenerbahçe averajla ikinci sırada bulunuyor.Rusya ekibi CSKA Moskova ise sahasında Darüşşafaka Tekfen'e 79-75 üstünlük kurarak galibiyet serisini sürdürdü ve averajla üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonda ikinci yenilgisini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise haftayı averajla 11. sırada tamamladı.Bu sezon iddialı bir kadro kuran Anadolu Efes, Rusya'da kritik bir galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, Khimki'yi kaptan Doğuş Balbay'ın bitime 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketiyle 85-84 yendi ve ligdeki ikinci galibiyetini alarak averajla 6. basamağa yerleşti.CSKA Moskova (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 79-75Buducnost VOLI (Karadağ) - Maccabi FOX (İsrail): 68-78Panathinaikos OPAP (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 102-87Barcelona Lassa (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 83-73Khimki (Rusya) - Anadolu Efes: 84-85Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe: 75-82Olympiakos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 75-99Real Madrid (İspanya) - Baskonia (İspanya): 97-79