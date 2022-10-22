Fenerbahçe ve Galatasaraylı Kadınlar sahaya çıkıyor

Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek.



Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15:00'te başlayacak. Mücadeleyi FBTV canlı yayınlayacak.



İki haftası geride kalan Kadınlar Futbol Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçında Adana İdmanyurduspor'u 8. ve 57. dakikalarda Fatma Kara Şahinbaş, 23. dakikada Busem Şeker ile 40.dakikada Kennya Cordner'ın golleriyle 4-0 mağlup etmişti.



Galatasaray ise ilk maçında Trabzonspor'u 90+2'de Ebru Topçu'nun golüyle 1-0 yenmişti.



İki ezeli rakibin kadın takımları geçtiğimiz sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.





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