Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi için açıklama

"GELİRKEN 3 YIL KALMAYACAKSIN DEDİM"

ve'ın izlediği oyuncular arasında gösterilen Avustralya Ligi'ndeforması giyeniçin kulübünden açıklama geldi.Türkiye'de Diyarbakırspor ve Gençlerbirliği formaları da giymiş olan ve şu anda Adelaide United'da futbol direktörü olan, henüz kendilerine bir teklif gelmediğini söyledi.Djite yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.21 yaşındaki oyuncuya yatırım yaptıklarını söyleyen yönetici, "" dedi.Orta sahanın ortasında, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu olarak dikkat çeken McGree, sol ayağını kullanıyor ve 1.78 boyunda. Avustralya'da milli takım kadrosuna da alınmaya başlanan genç oyuncunun bonservisinin 3 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.