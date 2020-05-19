Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi için açıklama

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın izlediği oyuncular arasında gösterilen Avustralya Ligi'nde Adelaide United forması giyen Riley McGree için kulübünden açıklama geldi.
Türkiye'de Diyarbakırspor ve Gençlerbirliği formaları da giymiş olan ve şu anda Adelaide United'da futbol direktörü olan Bruce Djite, henüz kendilerine bir teklif gelmediğini söyledi.
Djite yaptığı açıklamada, "Riley ile konuştum ve herhangi bir Türk kulübüyle şu ana kadar görüşmesi olmamış. Eğer istiyorlarsa, bizimle görüşmelerini memnuniyetle karşılarız ancak ben de herkes gibi basından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.
"GELİRKEN 3 YIL KALMAYACAKSIN DEDİM"
21 yaşındaki oyuncuya yatırım yaptıklarını söyleyen yönetici, "Onu buraya getirirken, '3 yıl burada kalmayacaksın, daha büyük yerlere gitmen için, burayı basamak olarak düşün' demiştik. Önemli bir yatırım yaptığımızı düşündük. Hızlı, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Avrupa'da oynayabilecek seviyede, kaliteli bir futbolcu" dedi.
Orta sahanın ortasında, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu olarak dikkat çeken McGree, sol ayağını kullanıyor ve 1.78 boyunda. Avustralya'da milli takım kadrosuna da alınmaya başlanan genç oyuncunun bonservisinin 3 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.
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Türkiye'de Diyarbakırspor ve Gençlerbirliği formaları da giymiş olan ve şu anda Adelaide United'da futbol direktörü olan Bruce Djite, henüz kendilerine bir teklif gelmediğini söyledi.
Djite yaptığı açıklamada, "Riley ile konuştum ve herhangi bir Türk kulübüyle şu ana kadar görüşmesi olmamış. Eğer istiyorlarsa, bizimle görüşmelerini memnuniyetle karşılarız ancak ben de herkes gibi basından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.
"GELİRKEN 3 YIL KALMAYACAKSIN DEDİM"
21 yaşındaki oyuncuya yatırım yaptıklarını söyleyen yönetici, "Onu buraya getirirken, '3 yıl burada kalmayacaksın, daha büyük yerlere gitmen için, burayı basamak olarak düşün' demiştik. Önemli bir yatırım yaptığımızı düşündük. Hızlı, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Avrupa'da oynayabilecek seviyede, kaliteli bir futbolcu" dedi.
Orta sahanın ortasında, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu olarak dikkat çeken McGree, sol ayağını kullanıyor ve 1.78 boyunda. Avustralya'da milli takım kadrosuna da alınmaya başlanan genç oyuncunun bonservisinin 3 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın